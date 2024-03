Over 190 kommuner, bydeler, og flere servicenæringer, deltar i Nasjonalforeningen for folkehelse sitt arbeid for et mer demensvennlig samfunn.

4. mars var det Øksnes kommunes tur til å inngå avtale.

– Et mer demensvennlig samfunn er avgjørende for mange og bra for alle. Personer med demens blir mer selvhjulpne og kan leve aktive liv lengst mulig. Ved å bli møtt med respekt og forståelse, vil personer med demens og deres pårørende oppleve trygghet, frihet og verdighet, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Kunnskapen bidrar videre til at arbeidshverdagen til personer i ulike serviceyrker blir enklere og kommuner og servicenæringer som deltar får et positivt omdømme.

Avtalen er gratis og inneholder kursmateriell og annen opplæring.

Øksnes kommune skal nå opprette en arbeidsgruppe for rekruttering og opplæring av ansatte i privat og offentlig servicenæring.

Selve kurset varer 1,5 time og kursdeltakerne lærer hvordan møte personer med demens. Ved gjennomført kurs, får bedrifter i kommunen et klistremerke som viser at ansatte har kunnskap om personer med demens, påpeker Øksnes kommune.