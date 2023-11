Det opplyser Politiet i Nordland på X/Twitter klokken 03:19.

Politiet skal ha fått tips som ledet til at de stanset sjåføren. Føreren, en mann, skal ha kjørt over en plen og over et gangfelt, opplyser politiet.

– Mannen er fremstilt for legevakten for bevissikring, skriver politiet.

Sjåføren har fått førerkortet beslaglagt av ordensmakten, som også har opprettet sak.