– Det er ikke mange gode nyheter, sier vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis.

– Det har vært fint og stabilt vintervær lenge, men nå er det slutt på det. Det er mildvær og sterk vind på vei, legger han til.

Helgen blir vindfull og det blir mye forskjellig nedbør. Om man skal gå på ski oppfordrer meteorlogen å gjøre det i dag.

– Det blir en fin helg å bruke innendørs. Om noen skal stå på ski burde de gjøre det i dag og holde seg hjemme resten av helgen, sier han.

– Det hele starter i natt

I helgen kommer det mye vind og det vil blåse opp til storm. I tillegg vil det komme mye variert nedbør.

– Det hele starter vel i natt. Den kraftigste vindøkningen får vi lørdag ettermiddag, da blir det liten og full storm inn mot Vesterålen. Samtidig kommer det noen byger fra havet som tar med seg snø, sludd og regn. Det kan også komme lyn og torden, fortsetter Sarchosidis.

Også temperaturene vil være varierte og gå opp og ned hele helgen. Meteorlogen forteller videre at det vil komme en liten pause på søndag, før det igjen begynner å blåse.

– Søndag morgen og formiddag får vi roligere vindforhold og en liten pust i bakken, men vi er ikke ferdig. Natt til mandag kommer det en ny runde vind og liten storm til å begynne med, men utover mandagen blir det full storm, sier han.

Tre farevarsler

Flere farevarsler er meldt for Vesterålen i helgen. Foto: Varsom.no

For lørdag har NVE, som står bak Varsom.no, sendt ut hele tre farevarsler for Vesterålen.

Det er meldt faregrad fire for snøskred, som vil si stor snøskredfare.

Størst er faren lørdag ettermiddag, skrives det i varselet. Det er ventet naturlig utløste skred, både våte snøskred og tørre.

– Noen skred kan bli store. Unngå alt skredterreng, står det.

Ferdsel i eller nært skredterreng frarådes.

I tillegg er det meldt gult farevarsel om kraftige vindkast, og regn.

– Sterkere lavtrykk på mandag enn lørdag

Foreløpig er det kun sendt ut farevarsel på lørdagsværet, men det vil nok også komme for mandagen etterhvert, varsler meteorolog Sarchosidis.

– Den verste vinden blir mellom mandag morgen til mandag ettermiddag. Da blir det mye regn og veldig mye vind. Det er nok et farevarsel som kommer, men det er ikke sendt ut enda.

– Lavtrykket på mandagen ser sterkere ut enn på lørdagen, men det blir jo bedring mandag kveld. Da blir det mindre vind og temperaturen synker. Det blir fortsatt vind, men ikke like sterk.

Sarchosidis tror det kan ta lenger tid enn vanlig å komme seg rundt, blant annet fordi det kan bli glatt med regn og sludd som lander oppå snøen. I tillegg tror han det er flere muligheter for innstilt transport:

– Jeg kan oppsummere med at det blir stormfullt og vått til og med frem til mandag, så det blir en liten pause fra det kalde vinterværet. Det blir nok kanskje noen kansellerte ferje- og flyavganger tenker jeg, sier han.

Broer kan bli stengt

I farevarselene om regn og vind fra meteorologisk institutt advares det om at løse gjenstander kan blåse avgårde, og at det er mulighet for at avganger med fly og ferger kan bli kansellert.

– Broer kan bli stengt, heter det i varselet.

– Det ventes lokalt kraftige vindkast på 28-34 m/s fra sørvestlig kant, og full storm på kysten.

Harstad Tidende skriver at det på Tjeldsundbrua meldes om vindkast på 26 meter i sekundet natt til søndag.

Lokalt kan det også bli vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning som følge av nedbørsmengdene, står det på Varsom.no.