I løpet av denne uken har stadig flere ansatte i helse- og omsorgstjenestene i Andøy kommune hatt utfordringer med å komme seg inn i sine digitale fagsystemer, deriblant pasientjournalene.

Samtlige av tjenestene til helse- og omsorg er rammet av ustabil tilgang. Legekontorene og legevakten har stabil tilgang til sine journalsystemer.

Ikke umiddelbar fare for liv og helse

– Akuttpasienter og legebesøk rammes ikke av utfordringene. Situasjonen vurderes som alvorlig, men ikke å medføre umiddelbar fare for liv og helse, opplyser kommunedirektør Andreas Jordell.

For øvrige helse- og omsorgstjenester medfører dette at ansatte har ustabil tilgang til informasjon om pasientavtaler og helseinformasjon.

Ledergruppen i helse- og omsorg har iverksatt manuelle rutiner for å ivareta pasientsikkerheten og for å gi forsvarlig helsehjelp frem til problemene er løst.

Har satt krisestab

Kommunen har satt krisestab som følge av IT-problemene. En leverandør av IT-tjenester har siden tirsdag jobbet med å få oversikt og rette opp i problemene.

– Det er ingenting som tyder på at dette er et hackerangrep. Vår IT-leverandør har identifisert feil og mangler i mange av våre systemer. Hver for seg har disse feilene vært en kilde til ustabilitet. Summen av alle feil gjør nå at vi opplever ustabilitet og bortfall for de systemene som de ansatte benytter, sier Jordell videre i pressemeldingen.

Kommunedirektøren forventer at utfordringene vil vedvare ut torsdag og fredag, men at situasjonen har stabilisert seg fra og med kommende uke.

Krisestaben vil få oppdateringer fra IT-leverandør klokken kl 12:00 og kl 15.00, og vil da ha et bedre overblikk over situasjonen.