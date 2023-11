Det opplyser Nordlaks i en pressemelding på sin hjemmeside.

I pressemeldingen opplyser selskapene at kontrakten er på omtrent 100 millioner.

– Vi er svært glade for samarbeidet vi har med Nordlaks, og etter å ha levert over tjue bygg til Nordlaks, er vi rimelig sikre på at dette kommer til å bli et meget godt samarbeid. Havbruksnæringen er et viktig segment for oss og vi skal levere skreddersydde løsninger av ypperste kvalitet til det nye anlegget i Nusfjord. Det er gledelig at det begynner å investeres igjen innen havbruksnæringen, sier salgs- og markedsdirektør i Overhalla Betongbygg AS, Per Einar Dahl.

Leder i Nordlaks Smolt AS, Øivind Skjevling, gleder seg til å komme i gang med byggingen og sier i pressemeldingen at utvidelsen i Nusfjord er viktig for hele Nordlaks-konsernet.

– Settefiskproduksjonen er i endring og det er høyere etterspørsel etter større smolt, sier Skjevling.

Han sier at større smolt vil redusere tiden fisken er i sjøen betraktelig og kan derfor redusere antall nødvendige behandlinger mot lakselus og også lusebelastning i det videre miljø.

Nordlaks har hatt konsesjon i Nusfjord siden 1993, og anlegget ble sist renovert i 2007. Det eksisterende anlegget er et gjennomstrømningsanlegg, mot det nye anlegget på 6000 m2, som vil være et RAS-anlegg (resirkulerende akvakultursystem).

– Dette gir oss mulighet til å øke produksjonen vår i Nusfjord betraktelig. Det gir oss også mulighet til å produsere større smolt på land, noe som gjør det mulig å drive enda mer bærekraftig, sier Skjevling.

I pressemeldingen skriver Nordlaks Smolt AS at de har, som hele Nordlaks-konsernet, høye krav til miljømessig bærekraft og har jobber kontinuerlig med å minimere påvirkningen på miljøet.

– Overhalla Betongbygg er stolte over å bli valgt som leverandør for dette prosjektet. Vi skal sikre høy kvalitet og punktlig leveranse for å støtte Nordlaks Smolt AS i å realisere deres ambisiøse mål for det nye smoltanlegget, avslutter salgsleder Aqua, Karl Magne Grannes.