Det melder politiet på sin hjemmeside.

De har fått samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet til fortsatt bevæpning. Tremånedsperioden regnes fra 20. juli.

Bakgrunnen for at det fortsatt ønskes bevæpning er at PST vurderer terrortrusselen som høy. Politiet forklarer at flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terrorhandlinger i Norge, at de er i tett dialog med PST og vurderer forløpende tiltak.

– Med bakgrunn i det gjeldende trusselbildet, har vi med samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet besluttet at politiet fortsatt skal være bevæpnet, sier fungerende politidirektør Håkon Skulstad.