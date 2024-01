– To bilførere tatt med til legevakt for videre sjekk. Vegen er åpen igjen og politiet etterforsker hendelsen, melder politiet på X 08:57.

Politiet meldte om hendelsen 08:16. Tre personbiler med til sammen fem til seks personer var involvert.

Ved 08:35-tiden meldte politiet at ambulansepersonell sjekker de involverte personene.

Da sto også to involverte biler igjen på brua, mens den siste bilen hadde kjørt over til Strand-siden. Bilene skulle berges innen kort tid.

VOLs reporter på stedet, Kristine Lindebø, meldte at biler ble sluppet forbi i ett felt, men at trafikken gikk tregt og at det var lange køer på Strand-siden.

Det var lange køer på begge sider av brua torsdag morgen og flere politibiler på brua. Foto: Kristine Lindebø