Nettsjef i Noranett Andøy Terje H. Andreassen sier folk har vært veldig flinke til nå, men ber om at de holder ut noen dager til.

Andreassen oppfordrer til å bruke ved til oppvarming så langt det er mulig, og informerer om at kommunen har lagt ut en liste over forhandlere i tilfelle noen går tom.

– Aggregat er en backup som noen har i tilfelle strømmen går. Vi har vært i kontakt med de som har aggregat, for å få dem over på aggregatdrift. Andøya Space går over nå, og flere kommer etter, sier han.

– Noen bidrar også andre veien. Aktører som Andfjord Salmon har store aggregat, og kjører strøm inn i nettet for å bidra til alle som bor her. Dugnadsånden på øya er stor, og alle vil det beste for hverandre, sier nettsjefen.

Noranett skriver at de fortsatt håper å unngå sonevise utkoblinger, men ber alle være forberedt på at det kan bli nødvendig om forbruket blir høyere.

Status hovedforsyning

– Vi har fortsatt god hjelp fra resten av konsernet, og har blant annet fått en ingeniør hit, som leder prosjektet med retting av 132-kV-feilen, opplyser Andreassen.

For å ha alt klart til entreprenøren kom nordover, ble Renta på Sortland kontaktet.

– De hev seg rundt på kort varsel og skaffet det vi trengte så det var klart mandag morgen. Da stilte de her med to mann som jobbet en lang dag for å få på plass telt og utstyr. Feilrettingen her er omfattende og tar tid, men Omexom er på plass nå og er godt i gang, sier Andreassen.

I dag tillater været helikopterbefaring av nettet. Noranett prioriterer da strømnettet i Andøy før resten befares.