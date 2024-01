Det er meteorologisk institutt som varsler som at det vil være økt for is søndag formiddag, på grunn av omslag til mildvær og regn.

– I perioder kan nedbøren komme som sludd, skriver de.

Varselet gjelder for Vesterålen, Lofoten og deler av Ofoten.

Som følge av værforholdene kan det bli lokalt vanskelige kjøreforhold og transporttjenester kan bli påvirket.

Betydelig snøskredfare

Varselet om snøskredfare er i skrivende stund ikke helt klart, men det er allerede klart at det er snakk om faregrad 3 på en skala som går til 5.

Fullt varsel skal komme senest klokka 16 lørdag, skriver varsom.no.

Dette varselet gjelder i store deler av Nord-Norge på søndag.

De har følgende anbefalinger: