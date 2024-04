Det skriver SpareBank 1 Nord-Norge i ei pressemelding.

Blant 327 søkere er de to av 20 talenter som får utviklingsstipend på 50.000 kroner.

Anetta er danser og skuespiller, og Josefine får stipend for sine prestasjoner i taekwondo.

– Dette er femte året vi har gleden av å gi ut talentstipend i Nord-Norge, og vi blir mer og mer imponert for hvert år som går, sier banksjef Astrid Enoksen i pressemeldinga.

Hun kan fortelle at de hvert år får flere og flere søkere, og at juryen får en stadig vanskeligere oppgave med å velge ut mottakere.

Studerte pantomime i Kiev

Josefine skrev i søknaden sin at hun elsker adrenalinkicket hun får av å konkurrere.

– Jeg liker å måtte jobbe hardt og målrettet for å oppnå best mulig resultater, skrev hun.

Anetta kommer opprinnelig fra Ukraina, men er i dag bosatt på Andenes. Hun studerte pantomime i over seks år ved Kyiv-akademiet, og har jobbet aktivt som frilansartist i Nord-Norge, siden hun kom til landsdelen.

– Jeg ønsker å utvikle forbindelsen mellom mimemiljøet i Norge og Europa for å fremme denne kunsten. Jeg vil utvikle meg selv, og skape unike forestillinger og arrangementer, skrev hun i sin søknad.

Juryens begrunnelser

Josefine Breivik:

«Josefine Breivik er 22 år gammel og kommer fra Stokmarknes. Hun startet allerede med taekwondo som niåring og har nasjonalt konkurrert siden hun var 15. Allerede som 16-åring ble hun tatt ut på landslaget og har representert Norge i flere mesterskap. I 2023 kan Josefine vise til mange gode prestasjoner og resultater. Hun er flere ganger norgesmester, sist i Stavanger i 2023. Hun vant ett gull og ett sølv i europacup i Roma Open samme år. Hun vant også prisen for beste senior dame utøver i Nord-Norge i 2023. Josefines kortsiktige mål er å delta på flest mulig konkurranser. I et mer langsiktig perspektiv står europamester og verdensmester som senior øverst. Hun ønsker å bygge opp erfaring fra store mesterskap og får første mulighet når hun skal representere Norge i Lublin, Polen i EM 2024. Josefine har et stort ønske om å bidra til å holde selvforsvarskurs for barn, ungdom og voksne. Hun vil gjerne bidra mer i barndomsklubbene i Hadsel og Sortland, da gjennom åpne treninger, treningshelger og samlinger for utøverne. Hun er et godt forbilde for de yngre utøverne innenfor samme gren.»

Anetta Oleksandra Anisimova:

«Anetta har vært en aktiv frilansartist i Nord-Norge siden hun kom hit fra Ukraina for to år siden. Hun studerte pantomime i 6,5 år ved Kyiv-Akademiet for Sirkus og Scenekunst, og har en master i «Mime and gesture theater». I Nord-Norge har hun jobbet med mange av de største og mest sentrale kunst- og kulturorganisasjonene, blant annet Hålogaland Teater, Tvibit, RadArt og HATS. Hun har også lagd sine egne soloforestillinger. I 2022 arrangerte hun et veldedighetsarrangement for å samle inn penger til ukrainske soldater, hvor hun presenterte sin soloforestilling «Peace inside us». I år har hun deltatt i produksjonen “Dødsvitner” med RadArt, og er med som aktør i Katma-teamet i forestillingen “Frida”, som spilles på HT. De neste tre årene er hun også deltaker i Frikar X, som er et profesjonelt dansekompani med mye fokus på bevegelseskunstnere. Hun har store planer for fremtiden, inkludert å utvikle sin nye pantomimeforestilling “The melodi of now”, og å delta på to pantomimefestivaler i Gøteborg og Dresden. Anetta er den eneste personen som driver med pantomime i denne regionen, og hun har store ambisjoner om å fremme denne kunstformen i Nord-Norge.»