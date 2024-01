Dette vil utarte seg slik at mobiltelefoner i hele Norge vil vibrere og lage lyd, samtidig tyfonene ule.

– En så omfattende varslingsprøve vil høres godt, spesielt der mange mennesker er samlet og mange enheter vil spille av lyd samtidig. Del derfor gjerne informasjon om varslingsprøven med dine nærmeste, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test, oppfordres det på Nødvarsel sin hjemmeside.

Årsaken til at Nødvarsel testes er for at befolkningen skal vite hvordan det oppleves å få et slik, samt for å være sikker på at systemet fungerer som det skal.

– I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv, skrives det.