Vakthavende meteorolog ved værvarslinga i Tromsø, Geir Ottar Fagerlid, sier de som tror våren er kommet for godt må tro om igjen.

– Det ligger an til at det ikke blir så aller verst vær gjennom helga, men med lavere temperaturer både på dag og natt. Mot slutten av helga ser vi forhold som kan bety et nytt polart lavtrykk og det er ikke utenkelig at dette slår til rundt Vesterålen, innleder han.

Akkurat nå ligger vinden på frisk bris til liten kuling utsatte plasser, men den minker utover ettermiddagen lørdag.

Starten på neste uke bringer med seg spredte snøbyger og en kald værtype.

– Det blir snøbyger lengst ut mot kysten og en ganske vinterlig værtype utover uka.

Selv om det ikke trenger å bli de helt store snømengdene, oppsummerer Fagerlid at søndag kan se ut som den beste værdagen de neste syv dagene.

– Det kunne nok vært verre og samtidig bedre, konkluderer meteorologen for påskeværet.