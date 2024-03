Vesterålen har hatt en smakebit på våren de siste dagene, med sol og plussgrader.

– Det er litt uvanlig at det er så varmt, sier vakthavende meteorolog Maiken Vassel.

Grunnen er store varmluftmasser i høyden, noe som også fører til varme temperaturer i luften.

– Går du på fjellet nå, vil du merke at temperaturene holder seg godt.

Likevel gjør klarværet på nattestid at varmen forsvinner ut av bakken, noe som gjør at det kryper ned i kjølige temperaturer når solen går ned.

– Og det vil gjøre at det for eksempel ikke kjennes like varmt i dalstrøk.

Skyer i vente

Allerede før helgen forsvinner sola bak et skydekke.

Torsdag vil skyene legge seg over Vesterålen, men de vil etter all sannsynlighet ikke slippe nedbør over fastlandet.

Temperaturene holder seg rundt nullpunktet – med et par grader pluss på dagtid de fleste steder, og et par grader minus på nattestid.

Det er meldt nordlige vindretninger, men den svake vinden vil gjøre at den kjennes skiftende.

Skreifestival og kulturhelg

Denne helgen er det duket for både skreifestival i Øksnes og kulturhelg i Sortland, og mange folk tar turen rundt omkring i Vesterålen.

Helgeværet blir mer av det samme – med temperaturer rundt nullpunktet, overskyet og rolig vind. Oppholdet fortsetter over helgen og det ser ut til at du kan la paraplyen ligge hjemme.

Fra om med neste uke kan det imidlertid endre seg:

– Sånn det ser ut nå kan vi forvente at det sakte blir kaldere og vi kan vente mer nedbør, sier Velle.