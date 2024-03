Fartøyet bygges komplett på Fitjar og leveres i september 2025.

Det skriver Holmøy i en pressemelding tirsdag.

Designet ble utviklet i 2023, og dette blir det tredje fartøyet i denne klassen, skriver de. Fartøyet er spesielt tilpasset arbeidsoppgaver for Eidsfjord Sjøfarm.

– Med dette avanserte servicefartøyet fra Fitjar Mekaniske Verksted tar vi et stort skritt fremover i å effektivisere våre operasjoner. Kapasiteten og funksjonaliteten til servicefartøyet, spesielt tilpasset for våre oppgaver, vil være en betydelig ressurs for oss, forteller Roger Simonsen, daglig leder i Eidsfjord Sjøfarm.

Fartøyet har plass til seks personer. Foto: Innsendt

Om FMV60 Vis mer ↓ Hoveddimensjoner LxBxD 26,40 m x 12,50 m x 4,75 m

Plass til seks personer

Driftskostnader og miljøaspekter er vel ivaretatt med en skrogform optimalisert for økonomifart på om lag 9 knop og batteripakke på cirka 920 kWh

Fartøyet får byggenummer 60 og innredes for totalt 6 personer.

– Vi legger stor vekt på å skape gode og trygge arbeidsplasser for våre ansatte, dette fartøyet er intet unntak. Med moderne utstyr og teknologi, fokuserer vi på å sikre et godt arbeidsmiljø om bord, forteller Simonsen videre.

Verftsdirektør Hugo Strand, som selv er vesteråling, er svært glad for å ha fått tilliten av Holmøy.

– Holmøy er et konsern som både kan fiske og fartøy, og jeg ser fram til å utvikle og bygge et servicefartøy som vil bidra til konsernets målsetning med å skape ren, sunn og klimavennlig mat, sier Strand ved Fitjar Mekaniske Verksted.