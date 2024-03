Treningen vil foregå på ettermiddagstid og befolkningen vil derfor kunne oppleve stor aktivitet i Sortland sentrum når nødetatene benytter blålys og sirener. Politiet vil benytte seg av øvings-ammunisjon som vil avgi høye smell, heter det i en pressemelding fra politiet.

Området vil bli merket med øvingsskilt, og det vil være instruktører i og rundt området der det trenes.

– Vi beklager på forhånd at dette kan medføre noen utfordringer i bybildet den tiden treningen foregår, men håper for forståelse av at denne typen trening er avgjørende for god beredskap i Vesterålen, påpeker Trond Olsen, politiavdelingsleder.