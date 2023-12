Forhåndsvarselet gjelder både Vestlandet, Midt-Norge og Nordland.

Faregraden er ventet å bli stor, det vil si rød, eller grad 4, som er den nest høyeste faregraden.

NVE skriver at det er for tidlig å si noe om varslingsnivå og hvilke konsekvenser væromslaget kan få, men at samfunnet bør være forberedt på en del utfordringer kommende helg, heter det i meldingen.

– Veier kan bli stengt og en bør holde god avstand til bratt terreng, uttaler vaktleder i NVE Markus Eckerstorfer i forhåndsmeldingen.

Forhåndsvarselet er sendt ut som en melding blant annet til kommuner som kan bli påvirket, og publiseres i forkant av Varsom.no sine ordinære varsler som normalt sendes ut 24 timer i forveien.

– Vi gir beskjed om at vi kan komme til å sende ut farevarsler for Vestlandet, Midt-Norge og Nordland for kommende helg. For snøskred betyr dette at vi kan få faregrad 4 (rødt).

Atmosfærisk elv

Eckerstorfer viser til at det er er meldt om en atmosfærisk elv, og at prognosene for denne er usikre:

– Men et brått væromslag med milde temperaturer, regn og vind kan føre til flom og skredfare.

Det er ventet store nedbørmengder og stigende temperaturer.

Foto: Varsom.no

Snø eller regn

Lenger sør i landet vil nedbøren kunne komme som regn og føre til stor snøsmelting og fare for sørpeskred.

I Nordland melder NVE at det trolig blir noe kaldere og at nysnø vil kunne være et større problem enn regn.

– Mange steder er det fra før et svakt snødekke. Det ventes at store mengder nysnø på dette vil føre til naturlig utløste skred, noen skred vil bli store, skriver NVE.

NVE skriver at det vil kunne være store lokale variasjoner i hvor mye nedbør som kommer.

For Vesterålen er det meldt at det kan bli plussgrader flere steder inn mot helgen.