– Vi er både glade og stolte over å ha blitt tildelt kontrakten. Dette viser at også nordnorske bedrifter kan hevde seg på de største og mest komplekse prosjektene. Vi setter pris på at Equinor ser verdien av vår kompetanse og det som finnes i vår landsdel, sier konsernsjef i LNS, Frode Nilsen, i en pressemelding torsdag morgen.

Kontrakten er ventet å gi 200 årsverk, skriver NRK. Ifølge Equinor vil den gi ringvirkninger i Finnmark, Troms og Nordland.

LNS skal stå for bygging av tunnel og landfall for strømkabelen som skal gå fra Hyggevatn til Melkøya i Hammerfest kommune. Prosjektet inkluderer også sjøfylling og sprengning i dagen.

Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor, sier de er er glade for å kunne tildele kontrakten til en nordnorsk bedrift.

– Dette oppdraget passer LNS godt, og vi ser frem til å ta fatt på arbeidet. Med dyktige samarbeidspartnere på laget skal vi sørge for å levere prosjektet på en trygg og god måte, uttaler administrerende direktør i LNS, Jonas Tetlie.

Mette H. Ottøy, direktør for anskaffelser i Equinor, sier det er første gang LNS vil jobbe for dem.

– De leverte det samlet sett beste tilbudet og vi gleder oss til å ta fatt på samarbeidet med en ny leverandør i landsdelen, sier hun.

LNS vil i dette prosjektet samarbeide med leverandører fra hele Nord-Norge, som Viggo Eriksen AS, Alta Anlegg AS, Jaro AS og Ofoten Mek AS.