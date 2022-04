Fylkesrådet har fordelt midler til ulike folkehelsetiltak. Tre søkere i Ofoten, fem i Lofoten og fem i Vesterålen, får midler til ulike tiltak. Hvilke tiltak det gjelder, ser du nederst i saken.

– Frivillige organisasjoner er viktige arenaer for å forebygge skape gode fellesaktiviteter. Men ikke minst er de viktige for å motvirke utenforskap. En sterk og mangfoldig frivillig sektor er viktig for trivsel, velferd, demokrati og deltakelse, og for attraktive og livskraftige lokalsamfunn, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset i en pressemelding.

Viktig for psykisk helse

Folkehelsetiltakene spenner vidt i fra sosiale møteplasser for psykisk syke, via friluftsliv for personer med utviklingshemming, til stolpejakt som lavterskelaktivitet, og samlinger for unge med rusproblemer.

– Det skal bo folk i hele Nordland. Og vi ønsker å legge rammer for å skape gode liv. Da har ulike fritidsaktiviteter stor betydning. Kanskje aller mest for de som faller litt utenfor i samfunnet, påpeker Christian Torset.

I alle aldre og kulturer

Fylkesråden påpeker at det er forsøkt å støtte tiltak som dekker alle alderssegmenter, ulike interessefelt og også tilbud til folk som har kommet fra andre land og kulturer.

– Utjevning av sosiale helseforskjeller er førende for folkehelsearbeidet vi driver. Denne tilskuddsordningen skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i Nordland i tråd med FN`s bærekraftsmål, påpeker Torset.

Sosial bærekraft

Han poengterer at befolkningens helse og livskvalitet og en rettferdig fordeling er avgjørende for bærekraften i et samfunn.

– Sosial bærekraft handler om gode levekår, reduksjon av sosiale forskjeller, fattigdomsbekjempelse, integrering, tilgjengelige og gode tjenester og trygge og trivelige nærmiljøer. I dette perspektivet er den frivillige sektoren helt avgjørende for å bo og leve godt i Nordland, slår fylkesråd Christian Torset fast.