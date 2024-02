Det nye forslaget går ut på at hvert enkelt sykehus skal foreslå endringer for å spare penger, skriver NRK Nordland.

Den økonomiske situasjonen i Helse Nord er svært utfordrende. Det sier styreleder Renate Larsen foran dagens styremøte.

Budsjettene må kuttes med om lag 1 milliard kroner og hun sier at styret i dag kommer til å pålegge alle de fire sykehusforetakene å bringe drifta i balanse.

– Vi har understreket flere ganger at Helse Nords er i en alvorlig og krevende situasjon økonomisk. Vi har behov for en omstilling på over en milliard kroner. Nå har vi startet året med underskudd i alle helseforetak. Derfor har vi store forventninger til budsjettene som skal legges fram i april, sier Larsen til statskanalen.