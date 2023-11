Harstad Tidende fikk spørsmål om det var trygt å kjøre over Tjeldsundbrua, etter at de hadde lest trafikkmeldingen til Statens vegvesen.

MELDING: Karttjenesten til Statens vegvesen.

Pressevakt hos Statens vegvesen gir dette svaret på varselet:

– Lysreguleringen er i forbindelse med overflatebehandling av brua. Informasjonen om sprengning er relatert til arbeidet for E10 Hålogalandsveien, som benytter seg av samme arbeidsvarslingsvedtak. Det er altså ingen sprenging relatert til brua. Vi ser at plasseringen av markøren i kartet, samt info i selve teksten knyttet til trafikkmeldingen, kan være forvirrende og vil gjøre det tydeligere, sier pressevakt Eivind Austnes i Divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Han sier videre at du trygt kan kjøre over Tjeldsundbrua, den skal ikke sprenges.

– Det er berguttak og sprenging i området på motsatt side av veien av Tjeldsundkroa. Det skjer i forbindelse med utvidelse av E10, sier Austnes.