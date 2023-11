– For første gang samarbeider Quality Hotel Richard With med Hadsel Frivilligsentral for å samle inn gaver til barn og voksne gjennom hele desember, skriver hotellet i en pressemelding.

Siden 2012 har Strawberry samlet inn julegaver til barn og voksne som er i en vanskelig livssituasjon gjennom initiativet “Ensomt juletre søker julegaver”.

– Julestemningen kommer først til Quality Hotel Richard With når juletreet i lobbyen sakte, men sikkert fylles opp av gaver fra barn og voksne i lokalmiljøet, som skal gis videre til noen det betyr ekstra mye for, sier hotelldirektør Yngve Skog Rodal i pressmeldingen.

Skog Rodal synes jobben Hadsel frivilligsentral gjør for mennesker i en vanskelig livssituasjon på Hadseløya er viktig.

– Vi er glade for å kunne bidra inn i deres arbeid. I jula skal vi tenke på hverandre og det er kanskje en klisje, men for mange er det ofte en større glede å gi enn å få, sier hotelldirektøren.

I pressemeldingen skriver hotellet at naboer, gjester og ansatte kan legge gaver under juletreet. Gavene bidrar til å gjøre en forskjell under julehøytiden for barn i lokalmiljøet som er i en vanskelig livssituasjon. Engasjementet og givergleden har vært stor i alle år initiativet har pågått.