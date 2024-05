Foto: Ole-Kristian Anfinsen

Teknisk sjef Brynjulv Øverby orienterte torsdagens formannskap om arbeidet mot å bygge dam ved Storvatnet. Han fikk også spørsmål om status for gjerdet rundt Storvatnet.

På spørsmålet om gjerdet svarte teknisk sjef at han ikke har noen grunn til å tro at ikke gjerdet ville bli ferdig til beitesesongen i år.

Når det gjaldt damprosjektet forklarte kommunalsjefen at politikerne ville erfare at man ikke er kommet så langt som man kanskje skulle ønske.

- Vi ønsker å gjøre en grundig jobb sånn at man ikke står der at man har entreprenør og så oppdager at det er dispensasjoner som må ordnes, forklarte han.

Han viste også til budsjettvedtaket fra før jul der det ble slått fast at dam skal bygges.

- Dette er for ordens skyld det motsatte av et tidligere kommunestyrevedtak, som sa at arbeidet med dam skulle settes på vent og at man skulle prioritere arbeidet med ny kommunedelplan for vann og avløp.

Dette opplyste han var en grunn til at man ikke er kommet lenger.

- Vi er igang med å gjennomføre en ROS-analyse for Storvatnet, fortalte han.

- Vi vil sikre at vi vet hva som må til før vi starter på et slikt større prosjekt.

ROS-analysen anslo Øverby at vil være klar i løpet av andre halvår i år.

Den vil være grunnlag for en konsesjonsbehandling.

- Vi er avhengig av å få godkjent vannkildene våre, la han til-

- Etter dialog med Mattilsynet vet vi at Storvatnet og Lilandsvatnet er godkjent, mens Evatnet så langt ikke er godkjent. Så det må gjennom en godkjenningsprosess. Det er det ingen grunn til å tro at det er noen dramatikk i, fortalte kommunalsjefen.

Før tiltak må Storvatnet klausuleres i henhold til dagens forskrift, opplyste han.

- Dette kan vi starte på når ROS-analysen er på plass.

Han la også til grunn at avklaring med grunneiere ville skje i denne prosessen.

- Konsesjon er ikke på plass. Vi må ha tillatelse til å ta ut vann til angitte formål.

- Dette blir å ta noe tid.

- Så vet vi også om utfordringer innenfor vann. Vi har et behov for å gjøre en jobb og den er ikke gratis, sa kommunalsjefen, og viste til behovet for å utbedre lekkasjer i ledningsnettet.

Han fortalte om stort registrert forbruk om natten, når man vet at det ikke er mange som bruker vann.