En ny undersøkelse utført av Norstat på vegne av Frende Forsikring viser at svært mange bryter trafikkreglene når de kjører. - Skremmende, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

– Jeg håper alle sjåfører tenker seg godt om før de bryter noen trafikkregler i sommer. Det er ikke opp til deg bak rattet å avgjøre om reglene du bryter er alvorlige, eller om andres liv er i fare, sier Roger Ytre-Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring i en pressemelding.

– Livsfarlig

Statistikk fra Statens vegvesen viser at 72 mennesker har mistet livet på norske veier så langt i 2022, mens på samme tid i fjor var dette tallet 40.

– Å bryte trafikkreglene blir fort livsfarlig. At så mange gjør det er skremmende, sier Bård Morten Johansen i pressemeldingen. Johansen er seniorrådgiver i organisasjonen Trygg Trafikk.

Flest brudd på fartsgrensen

Ifølge undersøkelsen er fartsgrensen blant de trafikkreglene som bilistene har et litt vel avslappet forhold til. I undersøkelsen svarte tre av fem at de syntes det var greit å kjøre litt over fartsgrensen, noe seniorrådgiver Johansen reagerer på.

– Det virker som vi oppfører oss annerledes med trafikkregler enn andre lover i samfunnet. Å tro at du ikke utsetter deg selv og andre for fare ved å bryte reglene, er helt feil, sier Johansen videre.

Ifølge undersøkelsen havner Nordland på femte plass, mens Agder ligger på førsteplass.

Fylkesoversikten:

I denne oversikten kommer det fram i hvilke fylker flest folk svarte at de bryter trafikkreglene.

1. Agder – 84 prosent

2. Viken – 83 prosent

3. Trøndelag – 80 prosent

4. Rogaland – 79 prosent

5. Nordland – 78 prosent

6. Troms og Finnmark – 75 prosent

7. Vestland – 75 prosent

8. Vestfold og Telemark – 73 prosent

9. Innlandet – 71 prosent

10. Møre og Romsdal – 69 prosent

11. Oslo – 67 prosent