Leonhard Nilsen & Sønner kan vinne pris for «Andfjord Salmon».

På Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse i juni, kåres Nord-Norges beste anlegg. Her Leonhard Nilsen & Sønner er nominert, og kan vinne pris for «Andfjord Salmon». De er én av tre finalister.

I mars skrev VOL at Andfjord Salmon vil sette laks på land før sommeren 2022, i det første bassenget på Kvalnes.

– Vi har lyktes med å gjenskape laksens naturlige habitat på land. Smolten vår har det bra og skal settes ut i siste halvdel av andre kvartal, sa administrerende direktør Martin Rasmussen da.

Selskapet fikk i desember i fjor bekreftet at teknologien med vanngjennomstrømmingen av bassenget fungerer. Laminær vannstrøm betyr at vannet strømmer gjennom bassenget uten at det skapes turbulens. Man får dermed en jevn fordeling av frisk vann i bassenget.

I 2019 var det Anlegg Nord som stakk av med prisen for prosjektet Salkobekken, og i år er det også mange gode kandidater, melder Maskinentreprenørenes Forbund.

Finalistene er:

Kåringen vil finne sted på festmiddagen på messa, den 11. juni.