Ifølge politiet, som meldte om hendelsen 09:51, skal det kun ha vært to personer om bord og en passasjer har mindre skader.

– Begge drar til legevakta for en sjekk. Venter nå på tungberger til stedet for å få bussen på veien, melder politiet.

Til VOLs reporter på stedet opplyser politiet at det er svært glatt på stedet og at mye tyder på at det er føret som har forårsaket utforkjøringen.