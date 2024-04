– Brann ankom stedet kjapt. De fant tidlig ut at det ikke var snakk om åpne flammer men røykutvikling i en kommode. Det viste seg at det var et lithium-batteri som hadde begynt å ulme, noe som kan skje om disse batteriene får skader eller slag, sier innsatsleder Jørn Karlsen på stedet.

Innsatslederen forteller at det er ingen skader annet enn utlufting og at det ikke ble brukt vann.

– Vi er på en adresse etter melding om røykutvikling klokken 10:48, ikke brann eller åpne flammer, det er snakk om en røykutvikling. alle er kommet seg ut, ikke meldt om personskade etter røyk. Vi bare bistår brann, sa operasjonssentralen i Nordland 11:25