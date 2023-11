Forrige uke ble lesertallene for tredje kvartal i 2023 offentliggjort av Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

For VOL sin del viser tallene 11.933 daglige lesere i tredje kvartal 2023 (juli, august og september). I samme periode i fjor hadde VOL 9.788 lesere.

Det tilsvarer en økning på 21,91 prosent.

– Veldig gøy å ta med seg sånne tall inn i førjulstida! Etter en utfordrende start på året, har vi hatt en god sommer og høst. Det er veldig gledelig at så mange leser oss hver dag, sier ansvarlig redaktør og daglig leder i VOL, Erik Andreassen.

Samtidig oppfordrer han folk til å ta kontakt dersom de har tips eller innspill til saker VOL bør skrive mer om.

– Det er leserne våre vi lager nyheter for. Ikke nøl med å sende oss en melding dersom du har tips, ris eller ros! Vi har en gjeng med sultne og dyktige folk her som er gira på å lage en best mulig nettavis hver eneste dag, sier Andreassen.

Tre av fire nettsider øker

Samlet bruk av innhold fra norske mediehus går tilbake, det viser de offisielle mediemålingene fra Kantar Media og MBL.

– Den totale digitale dekningen for norske nettsteder går tilbake med to prosent i tredje kvartal 2023, sammenlignet med året før. Likevel øker tre av fire nettsteder i perioden, og lokalavisene kan vise til et svært godt kvartal, opplyser MBL.

I Vesterålen har Bladet Vesterålen 12.629 daglige lesere digitalt i tredje kvartal, ifølge målingen til MBL. Det er en nedgang på 4,1 prosent fra samme kvartal i fjor (13.166 lesere).