Da Lena Selnes (28) fra Alsvåg i Øksnes fullførte studiene i Trondheim før sommeren, gikk turen sørover. Oslo-leiligheten hadde hun overtatt noen måneder i forveien.

Parallelt har hun og kjæresten Alexander Sørloth (28) funnet seg til rette i Valencia.

I tillegg til å spille for den spanske klubben Villareal, spiller han også for det norske fotball-landslaget. Å ha en leilighet i Oslo ble praktisk under landslagssamlingene.

Selv har Lena utnyttet å ha et sted å lande i hovedstaden, og farter til Oslo oftere enn kjæresten har landslagssamlinger, for å se venner og familie. Leiligheten har blitt parets andre hjem, og her har Lena tatt hovedansvar for innredningen.

– Jeg ville gjerne hatt to Stressless-er i stuen og en stor TV, men vi har klart å finne en gyllen middelvei, sier Alexander.

Lena har tenkt estetikk og praktiske løsninger når hun har innredet leiligheten som ligger et steinkast fra handlegaten Bogstadveien – og litt komfort, til kjærestens store glede.

GJESTFRIE: Alexander Sørloth og Lena Selnes elsker å ha gjester og alt ligger til rette for å samle vennegjengen hjemme hos dem. JULIE HOLMBERG / VG

Kjøkkenet er i mørkt tre og Lena lar pyntegjenstandene stå for fargene. JULIE HOLMBERG / VG

GLASSKAP: Det innebygde skapet som kobler kjøkkenet og spiseplassen, får de mange spørsmål om når de har gjester. Lena elsker løsningen, men innrømmer at det var forrige eier som valgte det ut.JULIE HOLMBERG / VG

Har lært av sine feil

28-åringen beskriver interiørstilen sin som skandinavisk med naturlige materialer og nedtonede farger. Vi setter oss inn på spiseplassen på kjøkkenet som er preget av behagelige brun- og beige-toner fra gulv til tak og bilder på veggene med farger som popper.

Her vurderte hun å gå for valnøtt-fargede trestoler, men endte opp med en lysere farge for å bryte opp med selve kjøkkeninnredningen.

Som ferske samboere bodde paret i en leilighet på Solsiden i Trondheim, Alexanders hjemby og Lenas studieby. Lena valgte å gå for rosa «Gubi»-stoler. De satte prikken over i-en, tenkte hun.

Helt til hun ble lei. Seks måneder med rosa stoler holdt for henne.

I dag går hun for nøytrale farger på møbler og innredning, og velger heller sprekere farger på dekor. Da unngår hun å bli lei av møblene etter kort tid, slik som med stolene i Trondheim.

– Det var vanskelig å selge dem også, for hvem vil ha rosa spisestuestoler? Jeg har roet meg på sånne crazy farger.

JULIE HOLMBERG / VG

Rød tråd

Den nøytrale basen er den røde tråden i leiligheten deres. Men 28-åringen kjører gjerne på med et bredt spekter av farger på vaser, lysestaker, puter og malerier.

– Jeg liker at møblene er nøytrale i fargene, og så kan jeg heller stæsje opp med blomster og puter.

Det er ikke bare fargene hun har tenkt på denne gangen, men også møblenes vekt. Med god grunn.

– I Trondheim kjøpte jeg en grønn, helt jævlig sofa. Den er så tung at jeg tror vi trenger en heisekran hvis vi skal flytte den, sier hun og ler mens Alexander bekrefter.

Sofaen står i huset deres i Trondheim som de nå skal leie ut. Farge og vekt er faktorer som må tas hensyn til ved neste sofakjøp, har de innsett.

– Nå er vi stuck med en grønn, stor sofa i Trondheim. Man blir litt låst til fargen, så nå prøver jeg å velge nøytralt. Vi driver og flytter så mye, så da må jeg ta hensyn til at møblene skal passe inn også andre steder. Men Oslo-leiligheten ønsker de å beholde uansett hvor Alexanders utenlandskarriere går videre.

Lena prøver å tenke på behovene deres og hvordan gjester vil oppleve å være der, samtidig som det estetiske har stor betydning. Når hun står i et dilemma og rådfører seg med kjæresten, er det som regel ikke så stort engasjement å hente.

– Jeg er strålende fornøyd alle gangene, sier Alexander.

– Og så tror jeg du sier du liker en farge bedre en annen for å bli ferdig med det, sier Lena uten at kjæresten nekter for påstanden.

En beige base kan friskes opp med spreke farger på de løse pyntegjenstandene, og er et bevisst valg Lena har tatt.JULIE HOLMBERG / VG

Taket i stuen har god høyde, dype vinduer og en god atmosfære. Det er stilfullt og hjemmekoselig på samme tid.JULIE HOLMBERG / VG

Hjemmefølelsen

– Hvordan får dere til å skape et hjem når dere bor flere steder?

– Vi har flyttet så mye og stort sett leid ferdig møblert i utlandet. Det er lettere å føle seg hjemme i Norge hvor vi har innredet selv, sier Lena.

Alexander har spilt for klubber i England, Tyskland, Tyrkia og i Spania, og det har gjort at de har flyttet mer enn de fleste. To ganger har de leid hus umøblert – og det har de angret på.

– Da har Alex byttet klubb etter seks måneder, og så sitter man igjen med masse kjøpte møbler, sier hun.

For et par som er glad i den skandinaviske interiørstilen, så de på det som en morsom greie å leie hus i Tyrkia med den typiske tyrkiske interiørstilen. Her var det mye farger og gardiner med blonder og mønster.

De norske vennene fikk seg en overraskelse da de kom på besøk til paret med en ellers nedtonet stil.

– Det var artig å bo der, og når folk kom på besøk, var vi bare sånn: Ja, her bor vi!, sier Lena etterfulgt av latter.

JULIE HOLMBERG / VG

JULIE HOLMBERG / VG

Paret får mange spørsmål om hestestatuen som står i en nisje i stuen. Den sto der på visning, og Lena spurte om å kjøpe den i mangel på ideer om hva annet som kunne utfylt nisjen.JULIE HOLMBERG / VG

JULIE HOLMBERG / VG

Gjestfrie

Den største overraskelsen må være det hytteinspirerte gjesterommet deres.

At de er glad i å ha gjester, er det ingen tvil om. Det skinner gjennom med de åpne løsningene, et stort spisebord som kan dekkes til en stor gjeng, og en romslig stue.

Men gjesterommet med køyesenger er en av løsningene de er mest fornøyd med – kanskje ikke estetisk, men i alle fall praktisk sett. Istedenfor å sette inn en dobbeltseng, valgte de å få inn så mange soveplasser som overhodet mulig. Det gir rett og slett litt hytte-assosiasjoner med hele fem soveplasser.

Og rommet har fått det passende navnet «hytta».

– Når vi er i Norge, kommer det ofte besøk fra Trondheim. Gjesterommet er så stygt, men det er plass til mange, sier Lena.

– Køyesengene er i alle fall en smart løsning, skyter Alexander inn som viser frem rommet med glede når MinMote kommer på besøk.

HYTTEINSPIRERT: Her kan de stue inn opptil seks gjester fra fjern og nær.JULIE HOLMBERG / VG

– Annet enn gjesterommet, hvilke løsninger er dere mest fornøyde med?

– Jeg liker at når jeg står her og lager mat, så er det åpent og man får med seg hva som skjer i stuen.

Mellom kjøkkenet og stuen er det to store, åpne glassdører som strekker seg fra gulv til tak og gir en luftig og romslig følelse, samtidig som de kobler de to rommene sammen.

– Er det noe du aldri ville kvittet deg med?

– Alex, sier hun og ser på kjæresten, før hun svarer på det vi egentlig lurer på:

– Jeg er veldig glad i taklampen i stuen. Den føler jeg passer godt til stuen og utfyller rommet. Jeg synes det er litt vanskelig med lamper. At den traff, det er jeg veldig fornøyd med.

Taklampen i stuen er det kjøpet Lena er mest fornøyd med i leiligheten.JULIE HOLMBERG / VG

Samboerparet har ingen friske blomster i leiligheten av to grunner. De er begge allergiske, og har derfor valgt kun å ha tørkede blomster. Det er også praktisk ettersom de gjerne er i Spania lenge av gangen.

Det er tre ting de begge er allergiske mot:

– Tulipaner, katter og dårlig stemning, sier de og ler begge to.