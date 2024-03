– Det har vært litt snøbyger som har gått i dag, men det blir stort sett oppholdsvær resten av søndagen, sier vakthavende meteorolog Iris Hestnes.

Det har det siste døgnet kommet mye snø flere steder i Vesterålen. Utover søndag vil i tillegg vinden ta seg opp.

– Det kan komme opp i sørvestlig stiv kuling, og opp i sterk kuling helt nord ved kysten, sier hun.

– Kan gi vanskelige kjøreforhold

Mandag slår det over til å bli mildere i tillegg til at vinden vil vedvare. Det er altså ikke optimale skiforhold til tross for mye nysnø:

– Det kan komme mellom 10–15 millimeter nedbør totalt på mandag. Det kommer først litt sludd, men utover dagen vil det gå over til å bli regn, sier hun.

– Det vil nok være en del vind fra sør og sørvest. Jeg ville ikke anbefalt å gå på fjellet i stiv kuling. Selv om vi har fått en del påfyll med snø er det ikke helt forhold til å stikke på fjellet enda. Dessverre blir det regn i morgen og det her heller ikke bra, sier Hestnes.

Tirsdag derimot vil det bli finere og vinden vil løye.

– Det blir avtagende nedbør utover tirsdag, men det kan komme litt regn helt nord i regionen. Det vil bli overgang til mer sørøstlig vind, så det blir litt bedre på tirsdag. Da roer det seg ned, sier meteorologen.

Fra før er det sendt ut sørpeskredvarsel i Vesterålen, men hun utelukker ikke at det kan komme flere varsler:

– Overgangen til mildvær kan gi vanskelige kjøreforhold. Om det kommer noen farevarsler blir det i så fall for glatte veier i Vesterålen.