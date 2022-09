I en pressemelding torsdag beklager de at to av de tre kvalifiserte tilbydergruppene har trukket seg fra konkurransen om å bygge og drifte veistrekningen.

I midten av februar trakk Via Borealis seg, og nå trekker også Nordland Forbinde seg.

– For oss som utbygger er det selvsagt uheldig å stå igjen med kun en tilbyder i en konkurranse for en så stor og omfattende utbygging, sier Kjell Inge Davik, direktør for utbygging i Statens vegvesen.

Vil fortsette med en tilbyder

Vegvesenet mener likevel at de kan fortsette å gjennomføre den planlagte tilbuds- og forhandlingsfasen med den tilbyderen som fortsatt er med, Skanska Hålogalandsvegen.

– De har solid erfaring fra store OPS-prosjekter, utbygginger og drift i arktiske strøk. Klarer de å levere et tilbud godt innenfor den økonomiske rammen Stortinget har vedtatt, vil anskaffelsen og utbyggingen kunne gå som normalt, sier Davik.

De mener at det, med dagens økonomiske bakteppe, fortsatt ligger et klart konkurranseelement i anskaffelsen og at Skanska Hålogalandsvegen uansett må strekke seg for å være sikker på å få oppdraget.

Første tilbud skal leveres innen 15. september i år. Deretter er det lagt opp til å inngå kontrakt sommeren 2023. Ifølge vegvesenet muliggjør det byggestart samme år, men en antatt byggetid på 6 til 7 år.