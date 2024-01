– I dag blir det vestavindskuling og regn, og det har vel blitt ganske glatt allerede i Vesterålen, sier vakthavende meteorolog Eirik Samuelsen.

Han forteller at det vil fortsette å bli mildere utover kvelden.

– Det skal bli over fem grader i hele Nord-Norge, i tillegg kommer det mye vann som fører til overvann på veiene.

Samuelsen sier at de har ute et farevarsel for regn da det ventes mellom 30–40 mm med regn de neste 24 timene.

Mye av snøen regner dermed bort, men Samuelsen sier det vil bli mindre mildt utover tirsdagen, og at nedbøren vil gå over til sludd. Det vil også bli mer av og på med regn.

– Grensa for sludd går langt nord i Vesterålen. Det ser faktisk ut som den går ved Andenes, sånn grovt sett.

Mandag er det rundt 5–6 grader på Andenes, tirsdag ventes det 3–4 grader. Er det kaldt nok i høyden kommer nedbøren som sludd, sier Samuelsen.

Brå overgang onsdag

Etter dager med mye nedbør vil det snu brått midt på dagen onsdag.

– Da vil det gå over til mer snøbyger, og det blir ganske bra med vind på dagen. Slik det ser ut i dag vil det bli stiv kuling fra nordvest.

Denne kombinasjonen av snø og vind vil gi dårlig sikt.

Når torsdagen kommer ser det ut til å bli roligere, men det kan fort komme litt snøbyger. Fredagen ser foreløpig litt usikker ut.

– Noen prognoser har mildvær, andre har snø, sier Samuelsen som ikke kan si mer om fredagsværet på nåværende tidspunkt.

Skiftende uke

Samuelsen sier at Vesterålen har en skiftende uke i vente værmessig.

– Det er mye vær på gang. Trøsten er at det ser ut som vi får kaldværet tilbake til uka, men det kommer an på vindretningen om vi får snø eller kaldvær, avslutter han.