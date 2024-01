Hendelsen har skjedd like sør for Holmstad i Sortland.

Kommunikasjonsansvarlig i Reno-Vest IKS, Atle Nielsen, bekrefter at det er en av deres slambiler som har vært ute for uhellet, men kjenner foreløpig ikke til omstendighetene rundt.

Bilberging er tilkalt, opplyser han.

Foto: Cathrine Kaspersen

– De to personene som var i bilen går det bra med fysisk, utifra det vi vet, forteller Nilsen, og legger til at omfanget av eventuelle materielle skader er noe de må få oversikt over etterhvert, sier Nielsen.