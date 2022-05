Støre-regjeringen har foreslått at det skal innføres krav om norske lønns- og arbeidsbetingelser på skip som seiler mellom norske havner, og at det skal innføres særskilte regler for offshore- og cruisevirksomheten.

I ei pressemelding uttaler Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran at dette vil beskytte arbeidsfolkene og gi et mer rettferdig arbeidsliv, og at det vil hindre sosial dumping og motvirke lavlønnskonkurranse.

Det er i dag få regler for selskapene som har sin virksomhet på norsk sokkel.

Det er i hovedsak reglene for staten skipene seiler under som er gjeldende, noe som ifølge pressemeldingen Nærings- og fiskeridepartementet gir ulik lønn for likt arbeid. Forslaget går ut på at mannskap på skip i norsk innenriksfart og skip som yter maritime tjenester i norske farvann og på norsk sokkel, skal ha krav om norske lønns- og arbeidsvilkår.

– Et rettferdig arbeidsliv vil skape forutsigbarhet og gjøre maritim næring mer attraktivt, mener Skjæran.

Cruisefarten, der mannskapet ofte har lønn som er langt unna norsk nivå, skal ikke omfattes av det nye forslaget.