Det melder Nord universitet i en pressemelding mandag.

I toppåret 2021 var det hele 5.460 søkere som fikk tilbud om studieplass gjennom Samordna opptak.

Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk peker på flere mulige årsaker til at søkertallene har gått ned.

– Pandemieffekten gav unormalt høye søkertall i 2020, og særlig i 2021. Normaliseringen av tallene i 2022 ser vi også i sammenheng med en nedgang i ungdomskullene i både Nordland og Trøndelag. I perioden fra 2020 til 2022 er det 2587 færre ungdommer i alderen 19 til 23 år. I tillegg har vi ikke utlyst noen studier som tradisjonelt har gode søkertall, herunder paramedisin som hadde hele 7,1 søkere per studieplass i 2021, sier han.

Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning ved Nord universitet. Foto: Roger Grostad / Nord universitet

Stor pågang på flere studier

Universitetet har rundt 700 studieplasser innenfor helsefaglige utdanninger, og i år er det 2,3 søkere i snitt per studieplass. Det er også stor interesse for såkalte blå og grønne utdanninger. Ved bachelor i dyrepleie er det 3,9 søkere per studieplass, mens det ved bachelor i havbruksdrift er 3,5 søkere per studieplass.

I år har det også blitt en hardere kamp om plassene til trafikklærerutdanningen, og med nær tre søkere per studieplass er det lang venteliste for å komme inn.

– Dette kan ha en sammenheng med at tilbudet har blitt bedre kjent i offentligheten, og at man har endret opptakskravene. I tillegg opplever bransjen en større etterspørsel etter denne kompetansen etter pandemien, sier Gårseth-Nesbakk.

Ifølge pressemeldingen er det også stor interesse for økonomi- og ledelsesutdanningene, der det var 907 kvalifiserte søkere til 775 studieplasser.

Ønsker flere søkere til lærerutdanningene

Grunnskolelærerutdanningen fortsetter også den nasjonale nedgangen i antall kvalifiserte søkere i 2022.

– Dette er en nasjonal utfordring som krever nasjonale tiltak, sier prorektoren.

Han sier videre at universitet vil fortsette samarbeidet med sine partnere for å sikre flere kvalifiserte søkere til lærerutdanningen.

– Men vi trenger hjelp, sier han.