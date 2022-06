Thomas Hansen(18) fra Lødingen er tredje års lærling i Systemhus Kanstad Trelast A/S. Hansen har i helga konkurrert mot andre tømrerlærlinger om å bli Nord-Norsk Mester. Etter både teoretisk og praktiske øvelser var det lødinggutten som stakk av med seieren.

- Dette er helt sjukt. Dette ga virkelig en god følelse, sier Thomas Hansen til VOL.

Seieren ble klar etter en finale som strakk seg over to dager. Hansen hadde fra før vunnet fylkesfinalen i Nordland, og møtte finalister fra Troms og Finnmark i en todelt finale i Tromsø.

I den praktiske delen som ble arrangert fredag, hadde finalistene fire timer på seg til å bygge en modul av et hjørne (bærende konstruksjon) med innsetting av vindu. 18-åringen fra Lødingen kom best ut av den praktiske oppgaven, som ga han en ledelse på to poeng til nærmeste konkurrent før den teoretiske delen lørdag.

Finalistene fikk deretter ti oppgaver å svare på, som hver kunne gi ett poeng. Svarene måtte de avgi foran publikum på årsmøtet til Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjons (NESO).

Ble fort overbevist

Da Hansen fikk spørsmål om han kunne tenke seg å delta i mesterskapet, ble han fort overbevist om å være med.

– Jeg tenkte at dette må jeg jo hive meg med på, sier Hansen til VOL.

Hansen har ett år igjen av læretiden som han tar gjennom NESO. Han ser frem til å få fagbrev.

Vil skape noe eget

– Læretiden har vært veldig fin. Jeg ser frem til å kunne fortsette å jobbe, sier Hansen.

18- åringen har allerede kjøpt seg hus som han pusser opp på fritiden og har store planer etter læretiden.

– Etter læretiden skal jeg fortsette å jobbe og kanskje i fremtiden skape noe eget, avslutter Hansen.