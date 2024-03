Vebjørn Andresen vil være på plass i Vesterålen etter påske og starter i jobben som daglig leder og reiselivssjef i Visit Vesterålen 8. april, heter det i en pressemelding.

Han tar over etter Svein Erik Nicolaysen som har fungert som daglig leder det siste halve året, mens prosessen med å sikre videre drift av selskapet pågikk.

Vebjørn Andresen har lang og variert erfaring fra reiselivet. Han har hatt ulike roller i Hurtigruten Svalbard, som er Svalbards største reiselivsselskap - blant annet som henholdsvis driftsdirektør og destinasjonsdirektør.

Han har også vært administrerende direktør i 62 grader nord, et selskap som holder til på Sunnmøre, og som tilbyr både opplevelser og overnatting,

I tillegg har han fire år som styremedlem i Visit Svalbard og to år som styremedlem i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre.

Styreleder Ida Martinsen i Visit Vesterålen sier følgende:

– Vi er veldig glade for at Vebjørn har valgt å takke ja til jobben som daglig leder i Visit Vesterålen. Han kommer med en kompetanse vi tror kan tilføre Vesterålen mye. Han vært med på den veksten som har vært på Svalbard, han har ledet både små og store selskaper, og jobbet med destinasjonsutvikling og sterke merkevarer innenfor reiselivet. Han kjenner markedet og vet hva som kreves. De selskapene han har jobbet for tilbyr både overnatting og opplevelsesproduksjon, og er kjent for å levere produkter av svært høy kvalitet.

– Reiselivet i Nord-Norge har hatt en rivende utvikling de siste årene, og jeg er sikker på at Vesterålen har et stort potensial for framtidig vekst og verdiskaping innenfor reiseliv. Jeg gleder meg til å komme i gang som daglig leder og reiselivssjef i Visit Vesterålen, og jeg håper å kunne bidra til å løfte regionen som et attraktivt og bærekraftig reisemål, sier Andresen i pressemeldingen.