Som lyrikeren fra Toten en gang sa: Ælle vi, fyrer mæ ved!

Nå svarer riktignok ikke absolutt alle at de vil skru av panelovner og ymse andre elektroniske oppvarmingsmidler når nettene blir lang, men i den ferske spørreundersøkelsen for forsikringsselskapet svarer 47 prosent at de vil fyre mer med ved enn før til vinteren på grunn av de høye strømprisene.

Økning i pipebranner

I fjor økte antall pipebranner med 38 prosent i forhold til de siste fem år, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap, DSB.

– Allerede i desember i fjor, med strømprisene på vei opp, ble det registrert 388 pipebranner av DSB, det høyeste månedstallet på mange år. Nå har folk hamstret ved for å spare penger, det er utsolgt flere steder, og strømprisene er langt høyere, men det er ikke all ved som er like bra å fyre med. Er den ikke tørr nok, og du fyrer med for fuktig ved og lite trekk, danner det seg beksot i pipa som lett tar fyr og starter en pipebrann, sier Brandeggen som er kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Høyest andel i barnefamilier

I spørreundersøkelsen, som er gjennomført av YouGov i september, er det barnefamiliene som har den høyeste andelen, hvor hele 60 prosent svarer at de vil fyre mer enn før med ved.

Det ble i fjor registrert rekordhøye 1650 pipebranner, viser tall fra DSB.

Flest i Viken (423) foran Innlandet (245), deretter Vestfold og Telemark (235).

– I tillegg kommer en rekke skjulte pipebranner som ikke blir oppdaget før feieren kommer på besøk. Det er ikke for ingenting at lokale brannvesen pålegger bruksforbud av piper etter tilsyn, og mange pipebranner kunne trolig vært unngått hvis folk bare hadde fyrt mer riktig, altså kun med tørr og ubehandlet ved. Slokking av pipebrann bør du uansett overlate til brannvesenet, så det tryggeste er å ringe 110 hvis du oppdager pipebrann, sier Brandeggen.

Slik kan du oppdage pipebrann:

Høy knitring eller buldring fra pipa er tegn på pipebrann.

Flammer eller gnistrer fra pipa.

Mye tett og tykk røyk fra pipa.

Veldig varm pipe eller sterk varmelukt fra pipa.

Slik fyrer du riktig: