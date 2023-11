Er ikke lengre er slik at alle trenger å teste seg. Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer hvis du føler seg syk. Ved kun lette symptomer, og du ikke føler seg syk så kan du leve som normalt. Informasjon om hvem som bør teste seg ligger god beskrevet på helsenorge.no og det anbefales å lese der for mer detaljer.

Det er i all hovedsak de som er i risikogruppene som er anbefalt test nå. Dette på grunn av at det finnes en medisin som reduserer risikoen for alvorlig sykdom hos de med høy risiko for å bli alvorlig syke. Medisinen er ikke for alle, det er spesifikke kriterier som fastlegen din vil vurdere hvis du er i risikogruppen og blir koronasyk.