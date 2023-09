Hvor lett er det egentlig å lese valgprogrammet til partiene du skal vurdere å stemme på?

Mandag er det valg, og det er siste frist for å bestemme seg for hvem man skal stemme på. 713 vesterålinger på 37 partilister i fem kommuner, kjemper om din stemme. Kanskje du vil lese partienes valgprogram for å se hvem du er mest enig med? Det er ikke alltid like lett.