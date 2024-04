350 flere er registrert som arbeidsledige i Nordland siden mars i fjor. Det er en økning på 23 prosent.

Til tross for dette ligger fylket fortsatt nest lavest på den nasjonale statistikken, med 1,6 prosent ledighet. Kun Troms ligger under.

Nasjonalt er det en ledighet på 2 prosent.

Dobbelt så mange menn

Totalt står 1 905 personer helt utenfor jobb i Nordland i mars. Og 927 arbeidssøkere er registrert delvis ledige.

– Til tross for økning er ledigheten i Nordland fremdeles lav, og det lyses ut mange stillinger. Den noe økte ledigheten gir muligheter for virksomhetene som trenger arbeidskraft, og det er fortsatt svært gode muligheter for arbeidssøkerne i Nordland, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.

Av de som er helt ledige er det dobbelt så mange menn som kvinner. Og over en tredjedel er under 30 år.

– Flere ukrainere

Ved utgangen av mars er det 820 innvandrere registrert som helt ledige arbeidssøkere, noe som utgjør 43 prosent av alle helt ledige. Naturlig nok er de fleste fra Ukraina med 220 personer.

– Vi ser at stadig flere ukrainere melder seg ledig på arbeidsmarkedet, noe som gjør det mulig å rekruttere nye medarbeidere i det stramme arbeidsmarkedet vi har i Nordland, sier Stavnes.