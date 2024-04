Blant dem som har klare meninger i sakens anledning er gruppeleder for SV i fylkestinget, Christian Torset, som har fulgt Helse Nords utredningsarbeid nøye siste året, heter det i en pressemelding fra Torset og Grete Ellingsen, fylkestingsrepresentant for Høyre.

– Med tanke på tittelen i høringen, så kan man begynne med spørre: bærekraft for hvem? Er det bærekraften for Helse Nord eller for befolkningen i Nord? Etter mitt skjønn har helseforetak-modellen spilt fallitt, og Helse Nord bør legges ned, fastslår Torset.

– Økonomi viktere enn folk

Han utdyper: – Helse Nords fremste mål er ikke fokusert på å gi folk i nord et trygt og godt helsetilbud, men mot å drive med virksomheten med overskudd for å sikre midler til investering i bygg og medisinteknisk utstyr. Det er et håpløst utgangspunkt for å fatte gode, etiske beslutninger. Det vi ser nå er at Helse Nord er i utakt med samfunnsutviklingen i Nord-Norge, svekker utviklingen og skaper utrygghetsfølelse hos oss som bor her.

Bra folk - dårlig system

– Det er ikke er noe i veien med de som styrer helse Nord, de gjør bare det de har fått beskjed om fra Stortinget: Å drive sykehus og spesialisthelsetjeneste som enhver annen kommersiell bedrift. Det er bunnlinja som teller, når alt kommer til alt. Modellen har sitt utspring i den såkalte «New Public management» på 90-tallet med den britiske statsministeren Tony Blair som den fremste talsmann. Det er særlig arbeiderpartiet og Høyre som har vært og fremdeles er forsvarere av denne modellen.

Gjør som Skottland

– Det er på tide at Norge skroter denne utdaterte modellen for å drive sykehus. Og gjøre som de har gjort Skottland, å la politikerne få tilbake makten over helsevesenet.

– Men blir det mer penger til helsevesenet om politikerne driver det? – Det der er jo et litt rart motargument som man kan bruke om alle kritiske samfunnsoppgaver som politikerne bestemmer over. Eksempelvis politi og rettsvesen. Ingen vil vel for fullt alvor ønske å legge ansvaret for driften disse offentlige tjenestene over til et foretak/bedrift, med krav om overskudd på budsjettet hvert år?

Må ta tilbake kontrollen

– Det som må skje er at politikerne må manne seg opp, og igjen ta kontroll over helsevesenet. Ikke pulverisere det politiske ansvaret for helsevesenet gjennom helseforetakene. Helseforetakenes avgjørelser tas utfra behovene i egen organisasjon, ikke utfra befolkningens og samfunnet behov – det har debatten rundt Helse Nord vist med tydelighet. Sånn kan vi ikke ha det. Vi politikere må slutte å gjemme oss bak Helseforetakenes avgjørelser bare fordi det er bekvemt å slippe å få kjeften når noe må kuttes.

– Så må de ulike politiske partiene bestemme hvor mye vi skal bruke på helsevesenet vårt. Og argumentere hvorfor nasjonen skal bruke mer eller mindre midler på formålet. Så kan folket stemme på de partiene de mener har de beste helsepolitiske løsningene. Det er demokrati, og demokratiet bør gjeninnføres også på det helsepolitiske området, mener Torseth.

Bra at regjeringen tok affære

Ordfører Grete Ellingsen på Sortland er ikke fremmed for at man må evaluere hvorvidt helseforetaksmodellen er den beste.

– Men denne diskusjonen må tas senere. Fakta er at Helse Nord har fått i oppgave hos regjeringen å utrede nye oppgaver og arbeidsfordeling i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. Det har skapt debatt og sterk uro for fremtiden. Regjeringen har lovet et desentralisert helsetilbud, og skapt forventninger som ikke har vært avspeilet godt nok i Helse Nords arbeid. Det var derfor bra at regjeringen tok affære og sørget for å skjerme akuttfunksjonene på Lofoten og Narvik sykehus, sier Ellingsen.

Bekymret for Vesterålen

Både Ellingsen og Torset er sterkt kritisk til de foreslåtte endringene i helsetilbudet i Vesterålen: Å flytte åtte plasser på distriktspsykiatrisk senter samt fire rehabiliteringsplasser etter slag, fra Vesterålen til Bodø.

– Etter mitt skjønn matcher ikke den skisserte besparelsen de negative konsekvensene en slik flytting vil medføre for pasienter, pårørende og fagmiljøet. Vi har et tilbud som fungerer svært godt i dag, hvorfor skal det rives ned?, spør Ellingsen som får helhjertet støtte i fra Christian Torset. – I denne saken har Helse Nord justert mål og argumentasjon over tid, og det som foreslås nå er rett og slett en tilsnikelse, mener han.

Vil spare på annet vis

Grete Ellingsen mener det må finnes andre veier til å spare penger i Helse Nord.

– Innleie av arbeidskraft utgjør en enorm kostnad, som det er kritisk viktig å redusere. Kanskje må vi også se på hvordan Helse Nord er organisert. Helseforetaket er til for pasientene, og ikke omvendt. Det er viktig at vi ikke bruker mer penger enn nødvendig på administrasjon.

Ellingsen mener også i likhet med Torset at Helse Nord hittil i sitt utredningsarbeid ikke har tatt nok hensyn til helsetjenestens rolle i totalforsvaret.

– Vi lever i en urolig verden. Sivil beredskap med helsetjenester nært der folk bor, er en viktig del av totalforsvaret. Jeg forventer å se dette aspektet blir mye tydeligere i Helse Nords videre arbeid, avslutter hun.

Fylkestingett arrangeres 15.-17. april i Svolvær.