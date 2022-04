Forsvarsminister Odd Roger Enoksen beklager at han hadde et nært forhold til en svært ung kvinne da han var statsråd i den forrige rødgrønne regjeringen. Kvinnen mener han utnyttet hennes sårbarhet.

Dette skriver VG lørdag morgen.

– Ja. Jeg har hatt et forhold til henne, som jeg ikke skulle hatt, og som jeg angrer på, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (67) til VG torsdag kveld.

Kvinnen var 18 år, elev på en videregående skole og var i Oslo på skoletur med politikk-klassen sin. Han understreker at de to først hilste på hverandre under en sosial sammenkomst i Nord-Norge, noen uker før den aktuelle skoleturen.

Da klasse var på Stortinget, møtte de blant annet Enoksen. På det tidspunktet var han 50 år og stortingsrepresentant. Noen måneder senere ble han olje- og energiminister.

Ifølge VG innledet Enoksen og den unge kvinnen det som senere ble en «svært nær og seksualisert relasjon».

Enoksen understreker overfor VG at han ikke hadde maktposisjon over henne.

Preget av hendelsen

Kvinnen sier derimot at forholdet har preget livet hennes i 15 år og at hun har følt på både skam, skyldfølelse og frykt for ikke å bli trodd.

– Jeg har båret på dette i så mange år og skammet meg sånn. Det er ikke riktig at jeg skal bære på det, når han brukte makta si og sin posisjon til å få det han ville. Det skulle han ikke gjort, og jeg skulle ønske han tok ansvar, sier kvinnen til VG.

– Ja, jeg var eldre enn henne. Ja, jeg var stortingsrepresentant først og så statsråd. Men jeg hadde aldri noe maktforhold over henne som gjorde at hun ikke kunne gått og avsluttet når som helst hvis hun følte det ubehagelig. Jeg hadde aldri noe pressmiddel overfor henne og prøvde aldri med noe press, sier Enoksen.

Tidligere varslingssak

Tidligere i vår ble det kjent at Senterpartiet behandler en annen varslingssak mot Enoksen. I forbindelse med den saken sa Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum denne uken at han fortsatt har tillit til Enoksen.

– Jeg ville tatt ham inn i regjeringen og har ham i regjeringen fordi jeg har høy tillit til ham, sa Vedum på spørsmål om han ville ha gitt Enoksen en statsrådspost om han visste om varslingssaken.

De varslene dreier seg om to hendelser fra henholdsvis 2000 og 2001 da Enoksen var Sp-leder.

Enoksen var leder i Senterpartiet fra 1999 til 2003. Han har vært stortingsrepresentant fra 1993 til 2005. I tillegg var Enoksen kommunalminister fra 1999 til 2000, olje- og energiminister fra 2005 til 2007 og nå sist forsvarsminister siden i fjor høst.

Enoksen er den andre statsråden som må gå av etter at Støre-regjeringen tiltrådte i fjor høst etter at Hadia Tajik gikk av som arbeidsminister tidligere i år.