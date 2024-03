Hovedredningssentralen fikk ved femtida lørdags morgen melding om at en sjark tilhørende på Bleik, med et mannskap på tre, hadde mistet fremdriften på veg ut av havna.

Sjarken rak deretter inn mot land, der den la seg opp på Småskjæran, noen få hundre meter ut av Bleiksstranda.

Slepestreken markerer RS «Dagfinn Paust» sine bevegelser. Foto: Barentswatch.no

– Redningsskøyta Dagfinn Paust ble kalt ut, og alle de tre ombord ble ivaretatt av Redningsskøyta. Det jobbes nå på stedet med å berge båten, oppyser redningsleder ved HRS, Lars Nedrevåg.

Et øyenvitne i land forteller til Kyst og Fjord at det ble gjort flere forsøk på å trekke båten av land i morgentimene, men at den ligger godt oppe på skjæret.

I tillegg til Redningsselskapet er også Kystvakta til stede og bistår med en MOB-båt.

Sjarken ligger rett utenfor den ikoniske Bleiksstranda. Foto: Innsendt

Båten ligger tørt på skjæret. Foto: Innsendt