En undersøkelse viser at 38 prosent bekymrer seg for snøskred når de skal ut på tur, mens kun 28 prosent vet hvordan de kan vurdere skredfaren.

Det har gått flere skred i Norge den siste uken og det er blitt advart mot stor snøskredfare i påskefjellet flere steder.

En undersøkelse utført av Opinion for Den norske turforeningen og Røde Kors viser at mange bekymrer seg for snøskred når de skal ut på tur. 28 prosent svarer at de er sikre på hvordan de kan vurdere om terrenget er farlig eller trygt.

– Det er ingen tvil om at snøskred skremmer, men dette viser også at kunnskapen om skredfare er lav. Det er mange flere på tur i bratt terreng nå enn det var for ti år siden, og toppturer vinterstid har blitt en folkesport. Men ferdsel i vinterfjellet stiller alltid høye krav til deg, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.

Kvistet tusenvis av kilometer

DNT, Røde Kors og private aktører har merket 4.300 kilometer med vinterløyper i fjellet. Dersom du følger disse løypene og tar hensyn til vær og føre, skal du være trygg i fjellet. Men DNT understreker at kvistingen ikke erstatter kart og kompass.

– Røde Kors oppfordrer alle til å våge å avbryte turer dersom man er usikker på skredfaren. Legg alltid en plan B, slik at dagen heller kan gi gode opplevelser i trygt terreng enn at man utsetter seg for unødvendig risiko. Om en vil snu eller endre rute, så skal gruppa ta hensyn til det, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps.

Røde Kors og DNT opplyser at det er stor pågang og interesse for skredkurs.

– Skredvett handler ikke bare om brattkjøring i alpint terreng, men også om å gjøre gode vurderinger og valg både før og under tur. Det er ikke meningen at folk skal bli skremt fra å gå på tur, men ha alltid Fjellvettreglene i bakhodet og ta nødvendige forholdsregler. Kos dere på tur i fjellet og nyt naturen, sier Klarp Solvang.

Nettsider med tips og råd

I tillegg til å følge med på vær og føre, samt kart, kompass og merking, blir påskefjellfarere rådet til å være godt forberedt før de legger ut på tur. Blant annet er det lurt å sjekke snøskredvarslingen.

Ifølge skredvarslingen er det i starten av påsken skredfare på rødt nivå (nest høyeste nivå) følgende steder:

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Helgeland, Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre og Indre Fjordane.

DNT har også en egen nettside med råd og tips før man legger ut på tur i fjellet. Der påpeker de at trygge veivalg og god planlegging er viktig. Det påpekes at skred kan løsne i heng høyere enn 5 meter og brattere enn 30 grader, samt at et skred kan bli utløst i fjellsiden over deg selv om det er flatt der du går.

Det er også verdt å minne om de gode, gamle fjellvettreglene , understreker DNT.