Søkertallene fra samordna opptak som kom i vår viste at det ved enkelte studier og studiesteder i Nordland er kommet flere søkere enn det finnes studieplasser. For eksempel var det 46 søkere på 30 studieplasser på barnehagelærerstudiet på Nesna. Ved Nord universitet i Bodø var det 50 søkere på 30 studieplasser på barnehagelærer deltid.

Det er svært gledelig å se at rekrutteringen til særlig barnehagelærerstudiet har tatt seg opp. Dette er fagfolk som det er stor mangel på ute i kommunene i Nordland, så jo flere som vil utdanne seg jo bedre, sier leder i Nordland SV, Åshild Pettersen.

Nesna som studiested utmerker seg med gode søkertall, og hadde også noe oversøking på grunnskolelærerstudiet.

Dette bekrefter det SV har sagt hele tida gjennom Nesna-saken: at studiesteder nært der folk bor og med gode, fleksible løsninger er det som skal til for at flere tar utdanning.

Nå vil Nordland SV ha flere studieplasser der det er flere studenter som har søkt enn det er plass til. Dette mener de blant annet vil bidra til å unngå at unge mennesker flytter fra Nordland.

Vi mener at disse søkertallene viser at det er behov for å øke antall studieplasser på enkelte studier og enkelte studiesteder. Dette er fagfolk som sårt trengs rundt om i Nordlandskommunene. Vi vet også at hvis vi utdanner folk lokalt så er sjansen langt større for at de kommer i arbeid lokalt enn dersom de må ut av fylket for å studere. For voksne studenter er ofte alternativet at de ikke studerer i det hele tatt hvis ikke det finnes tilbud som lar seg kombinere med jobb og familieliv, sier Pettersen.

Også flere av ingeniørstudiene ved UiT i Narvik hadde langt flere søkere enn de har studieplasser til å ta imot.

Nordland er helt i front i utviklingen av ny, grønn industri og de neste årene vil vi se en voldsom vekst i denne typen virksomhet både i Narvik, Mo i Rana, Mosjøen og andre steder i Nordland. Rekrutteringen av fagfolk har allerede starta, og kampen om de beste hodene vil bli tøffere i årene som kommer. Også her bør vi satse på å utdanne flere folk lokalt, og stimulere til tett samarbeid mellom næringsliv og utdanningsmiljøene, avslutter Pettersen