Saken, som skal opp for Midtre Hålogaland Tingrett, gjelder ifølge tiltalen overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 22 første ledd for å ha ført en motorvogn når hen var påvirket av alkohol (ikke edru) eller andre berusende eller bedøvende midler.

Bakgrunnen for saken er at kvinnen fredag 24. desember 2021 førte et motorkjøretøy i Andøy til tross for at hun var påvirket av alkohol.

Det tas ifølge tiltalen forbehold om å nedlegge påstand om tap av førerrett for motorvogn.