Prisområdet NO4, ensbetydende med Nord-Norge, har hatt en gjennomsnittlig månedspris for april som er fem prosent høyere enn i fjor.

Faktisk må man helt tilbake til 2011 for å finne en april-pris som topper årets snittpris på 42 øre per kilowattime (kWh). Den gang var en ett øre høyere.

Det skriver bransjeavisen Europower.

Onsdag forrige uke fikk Nord-Norge en strømpris som var helt oppe i 1,5 kroner/kWh én time løpet av dagen. Dette var den høyeste timeprisen Nord-Norge hadde hatt så langt i år.

Årets marsmåned var for øvrig tidenes dyreste for strømkunder i Nord-Norge.

Prisområde: Månedspris april 2024 Månedspris april 2023 Endring (%) Oslo (NO1) 60 111 -46 Kristiansand (NO2) 60 111 -46 Trondheim (NO3) 54 70 -23 Tromsø (NO4) 42 40 +5 Bergen (NO5) 64 113 -43

Europower skriver også at april har vært preget av slunkne vannmagasiner over flere uker. Uke 16 (15.-21. april) var fjerde uke på rad at NO4 satte ny bunnrekord for fyllingsgrad. Omsatt i energibenevnelser tilsvarer den rekordlave fyllingraden 4,9 TWh.

Sjekk ut flere detaljer for strømprisen her.