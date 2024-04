Saken oppdateres.

Det skriver ordføreren selv på Facebook.

– Fredrik ringte og inviterte til Debatten i kveld. Jeg er i Oslo og da passet det perfekt å komme i studio, skriver han.

Temaet er formueskatt, og Pedersen skal snakke om erfaringer fra Bø.

– Blir spennende, skriver ordføreren videre.

Han er ikke alene om å representere Bø kommune i kveldens sending.

– Astrid Kristine Andreassen fra Rødt i Bø er med på linje fra Bø. Gleder meg. Da sees vi, avslutter han innlegget.

Møter en av sine største kritikere

Fredrik Solvang, programleder for Debatten, ringte Sture Pedersen mandag. Bakgrunnen for invitasjonen er at Asker vurderer å gjøre det samme som Bø og kutte den kommunale formuesskatten.

– De har ikke bestemt seg, men jeg skal fortelle om erfaringene vi har gjort oss i Bø, forteller Sture Pedersen til VOL.

Han gleder seg blant annet til å møte Kari Elisabeth Kaski (SV) i debatten, sammen med flere andre stortingspolitikere.

– Hun har vært en av de største kritikerne. Gleder meg til å møte en kritiker, sier Pedersen.

Ordføreren setter pris på at kommunen får oppmerksomhet i nasjonale medier. Han synes det er bra at også Andreassen fra Rødt i Bø er invitert.