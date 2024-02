NRK har i dag publisert en video av kidnappingen i Bø og skriver at de har sett ytterligere én video som skal vise borføringen søndag kveld.

VOL har også sett flere videoer og bilder av hendelsen, inkludert videoen NRK har publisert.

Politiet mener begge videoene som NRK har sett viser den aktuelle hendelsen.

– Politiet er kjent med at det er publisert en video på sosiale medier som viser deler av hendelsen. Politiet er av den oppfatning at videoen er ekte, uttaler politiadvokat Kine Reierth til NRK.

Stilte politiet flere spørsmål

Onsdag morgen stilte VOL politiet følgende spørsmål til etterforskningen av kidnappings-saken i Bø. Det var etter at en tredje person var blitt pågrepet i tilknytning til hendelsen.

– Har dere nå kontroll på alle de involverte i hendelsen?

– Er det ventet flere pågripelser i saken?

– Er noen varetektsfengslet?

– Hvilke etterforskningsskritt gjenstår?

– Kan dere si noe om motivet for handlingene?

Politiet har ikke svart VOL på disse spørsmålene, men sendte senere samme dag ut en pressemelding der de bekreftet at én person var blitt fremstilt for varetektsfengsling, og en annen skulle bli fremstilt senere onsdag.

Den tredje personen var løslatt.

– Gjenstår flere vitneavhør

Politiet har imidlertid svart NRK. Politiadvokat Kine Reierth sier til NRK:

– Saken har vært høyt prioritert de siste dagene og det har blitt gjennomført en rekke tekniske og taktiske etterforskningsskritt. Det gjenstår fremdeles flere vitneavhør, samt gjennomgang av beslaglagte gjenstander.

To av de siktede er varetektsfengslet i henholdsvis to og tre uker, og begge de varetektsfengslede er ilagt full isolasjon samt brev- og besøksforbud de første to ukene av fengslingsperioden.

Kjennelsen unntatt offentlighet

Ifølge NRK har politiet bedt retten om å få unnta fengslingskjennelsene fra offentligheten.

– Fengslingskjennelsene er unntatt offentlighet da de inneholder informasjon som vil kunne påvirke forklaringen til eventuelle vitner og dermed skade etterforskningen, forklarer Reierth.

Advokat Finn Ove Smith representerer én av de siktede og uttaler til NRK at hans klient mener han ikke har gjort noe straffbart.