Status er at oppryddingsarbeidet på riksveien nå er startet. Både sørpe, is og anleggsmateriell som ble tatt av sørpeskredet skal ryddes fra veibanen.

– Vi har en del jobb her. Vi satset på å åpne i løpet av dagen, men jeg tør ikke si noe eksakt klokkeslett, sier kontrollingeniør i Statens vegvesen, Odd Roger Varberg.

Kun ett skred

Han opplyser at i tillegg til å rydde selve skredet som ligger på veien, må vannrørene som ligger under veien sikres, de er gått fulle av sørpe og is.

Varberg opplyser at man nå har fått kjørt fra Langvassbukt og befart veien, og har konstatert at det ikke er gått flere skred.

– Det er kun ett skred som har gått, det kan vi konstatere nå, vi har kontroll på de andre stedene der det kan gå skred, sier han.

Ble propp i elveleie

Ifølge Varberg var det nedbørsmengdene som ble det utslagsgivende faktoren til at sørpeskredet gikk.

– Det var mye nedbør. Det var et skred oppe i fjellet som gikk i et elveleie, som første til at det ble propp der. Som da igjen førte til et sørpeskred, sier han.

Blant materiellet til entreprenøren Hæhre som ble tatt av skredet var en dieseltank, forskaling og et aggregat. Byggingen av Hålogalandsveien er i full gang, der Hæhre og Skanska er entreprenører.

– Det er flere ting som ligger under skredet som er Hæhre sitt, det ligger inne på anleggsområdet deres, sier Varberg.